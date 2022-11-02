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Количество пострадавших от сексуального и трудового рабства в разы превышает число уголовных дел - МВД РК

2 Ноября 2022, 11:35
Количество пострадавших от сексуального и трудового рабства в разы превышает число уголовных дел - МВД РК
2 Ноября 2022, 11:35

Количество пострадавших от сексуального и трудового рабства в разы превышает число уголовных дел - МВД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Об этом заявил министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов, выступая на правовом форуме по вопросам противодействия торговле людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество пострадавших от сексуальной и трудовой эксплуатации в разы превышает число уголовных дел. Скажем откровенно, что на протяжении многих лет никто предметно и комплексно этой проблемой не занимался», - сказал Марат Ахметжанов.

Министр отметил, что не осуществлялся анализ истинных причин и условий, способствующих таким преступлениям.

«Сейчас мы не имеем полного представления о жертве торговли людьми. Почему они ею становятся? Как попадают в «ловушку»? Из-за чего не могут из нее выбраться? Почему не знают своих прав, не обращаются в полицию? Почему трудовым мигрантам выгоднее находиться «в тени», подвергая себя опасности попасть в рабство? Ситуацию осложняет то, что данная сфера всегда латентна. Здесь много вопросов. И все они требуют решения», - подчеркнул Марат Ахметжанов.


Фото: calcagnilaw.com




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