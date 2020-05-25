Количество полицейских на блокпостах увеличили в два раза в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы увеличили в два раза количество сотрудников полиции на блокпостах, установленных по периметру города с целью создания благоприятных условий для проезда транспортных средств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В частности, укрепили блокпосты дополнительными планшетами. Кроме того, на многополосных участках для грузового и продовольственного транспорта отведена отдельная полоса, тем самым улучшена пропускная способность. Немаловажным также является и вопрос водительской дисциплины: где соблюдаются Правила дорожного движения, там порядок», - отметил первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Нурлан Алмасбеков.

Отметим, ранее в соцсетях пользователи рассылали видео «заторов» с разных точек города. При этом некоторые указали на нарушителей правил дорожного движения. В полиции сообщили, что некоторые граждане путают послабление карантинного режима с прекращением, поэтому стремятся попасть в город или напротив выехать из него. Позже в полиции заявили об усилении контроля на блокпостах.