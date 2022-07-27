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Количество погибших в ДТП с электросамокатами назвали в Алматы
27 Июля 2022 16:01

Количество погибших в ДТП с электросамокатами назвали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За шесть месяцев этого года в Алматы произошло 77 дорожно-транспортных происшествий с участием мопедов и самокатов. В них получил ранения 81 человек, один погиб - это самокатчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы департамента полиции города, смертельный случай произошел по улице Маркова 10 июня около 8 утра. Водитель автомашины Nissan Patrol открыла дверь и в нее врезалась 27-летняя девушка на самокате, которая следовала по проезжей части в южном направлении.

«В результате ДТП пострадавшая была доставлена в Центральную городскую больницу, но спустя несколько часов от полученных травм скончалась», - проинформировали в пресс-службе ДП.

В полиции уточнили, что с участием мопедов произошло 49 ДТП, с участием электросамокатов - 22.

Ранее сообщалось, что в Алматы из зоны поездок электросамокатов будут исключены пешеходные улицы, парки, общественные места, где проводятся массовые мероприятия.

Недавно в городе арестовали обнаженных самокатчиков.

МВД РК планирует принять поправки касательно движения электросамокатов до конца года.

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