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Количество погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло 6 человек
15 Августа 2022 11:56

Количество погибших при взрыве в торговом центре в Ереване достигло 6 человек

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате взрыва в торговом центре «Сурмалу» достигло 6 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Арменпресс».

«Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело. На данный момент есть 6 погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются», - сообщил пресс-секретарь МЧС РА Айк Костанян.

В пожарно-поисковых работах участвуют 185 спасателей, задействовано двадцать автоцистерн, двенадцать грузовиков, пять тракторов, три грузоподъемных крана и семь единиц дополнительной техники мэрии Еревана.

На момент взрыва числились пропавшими 16 человек.

Сообщение о взрыве в торговом центре «Сурмалу» поступило 14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления спасательной службы МЧС Республики Армения.


Фото: armenpress.am


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