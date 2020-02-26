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Количество оказываемых медуслуг в рамках ОСМС выросло в Алматы

26 Февраля 2020 13:11
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Количество оказываемых медуслуг в рамках ОСМС выросло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – С запуском системы ОСМС количество оказанных консультативно-диагностических услуг по республике выросло на 27% по сравнению с январем 2019 года. В том числе увеличилось потребление услуг компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) на 54%, УЗИ – на 21%. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор филиала по Алматы НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, в 2020 году изменилась схема оплаты за такие услуги, как МРТ, КТ и стоматология. Если раньше выплаты производились напрямую клиникам, оказывающим консультативно-диагностические услуги, то с начала текущего года это происходит через поликлиники. Для этого заключаются дополнительные договоры соисполнения.

Напомним, что такие услуги, как КТ, МРТ, ПЦР и ИФА-анализы, которые ранее оказывались только льготным категориям, сейчас стали доступны и в системе ОСМС.

«В 2019 году на здравоохранение города Алматы было выделено 119,3 млрд тенге. На сегодняшний день они полностью освоены. Согласно утвержденному плану, в 2020 году планируется закуп медуслуг на сумму 182,2 млрд тенге, из них: ГОБМП – 110,7 млрд тенге, ОСМС – 71,4 млрд тенге. Благодаря новой реформе в текущем году объем финансирования в сфере здравоохранения города Алматы вырос в 1,5 раза», - отметил Н. Кабдыкапаров.

На сегодняшний день Фондом социального медицинского страхования заключены договоры с 173 поставщиками услуг по Алматы. Из них 144 медицинских учреждения оказывают услуги в рамках госзаказа. В рамках обязательного медицинского страхования заключены договоры со 152 организациями, 55% из которых – частные.

«Продолжается реализация оказания медицинских услуг в системе медстрахования совместно с поставщиками. При этом хочу отметить, что в 2020 году с внедрением ОСМС выросло количество медицинских организаций по оказанию реабилитационной и восстановительной помощи. На сегодняшний день по Алматы их количество достигло 62, из них 25 – частные клиники. Для сравнения, в 2019 году всего четыре учреждения оказывали данную услугу в рамках ГОБМП», - подчеркнул и.о. руководителя управления общественного здоровья города Тлеухан Абилдаев.

По словам Тлеухана Абилдаева, на сегодняшний день все медицинские учреждения оснащены необходимой инфраструктурой, чтобы оказывать своевременную медпомощь гражданам в рамках ГОБМП и ОСМС.

«Для удобства пациентов сейчас все медицинские организации - поставщики фонда - также активно устанавливают терминалы для оплаты взносов за ОСМС. Такие аппараты самообслуживания дают возможность незастрахованному, которому требуется медицинская услуга в системе ОСМС, не покидая здания медицинского учреждения, произвести оплату посредством терминала и мгновенно стать застрахованным в системе ОСМС», - подытожил Т. Абилдаев.


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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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