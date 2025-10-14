РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:55, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Количество обращений в травмпункт увеличилось вдвое в Павлодаре

    За выходные в травмпункте городской больницы приняли более 130 человек с различными повреждениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Количество обращений в травмпункт увеличилось вдвое в Павлодаре
    Фото: Pexels

    По информации медиков павлодарской первой городской больницы, выпавшие осадки и последующее обледенение не прошло бесследно. За двое суток количество пациентов, обращающихся в травмпункт резко возросло. Поступают люди с различными вывихами и закрытыми переломами.

    — Чаще всего это возрастные пациенты, люди, которые носят обувь на высокой подошве, люди, которые носят плоскую обувь. Чаще всего пациенты обращаются не вовремя. Не своевременное обращение в травмпункт, в следствии чего пропускаются переломы. Поэтому моя настоятельная рекомендация — это обращаться в день получения травмы, — отметили в павлодарской первой городской больнице.

    Врачи отмечают, страдают при падении чаще руки и ноги. Рекомендуют боль не терпеть и уж тем более не думать, что само заживет, чтобы избежать более тяжелых последствий.

    Напомним, первый снег выпал в ночь на 11 октября в Павлодаре, вызвав транспортный коллапс. При этом, стоит отметить, что осадки прошли не по всему региону, к примеру, Экибастуз остался в стороне от непогоды. 

    Теги:
    Павлодар Здоровье Регионы
    Артём Викторов
    Артём Викторов
    Автор
    Сейчас читают