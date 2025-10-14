Количество обращений в травмпункт увеличилось вдвое в Павлодаре

По информации медиков павлодарской первой городской больницы, выпавшие осадки и последующее обледенение не прошло бесследно. За двое суток количество пациентов, обращающихся в травмпункт резко возросло. Поступают люди с различными вывихами и закрытыми переломами.

— Чаще всего это возрастные пациенты, люди, которые носят обувь на высокой подошве, люди, которые носят плоскую обувь. Чаще всего пациенты обращаются не вовремя. Не своевременное обращение в травмпункт, в следствии чего пропускаются переломы. Поэтому моя настоятельная рекомендация — это обращаться в день получения травмы, — отметили в павлодарской первой городской больнице.

Врачи отмечают, страдают при падении чаще руки и ноги. Рекомендуют боль не терпеть и уж тем более не думать, что само заживет, чтобы избежать более тяжелых последствий.

Напомним, первый снег выпал в ночь на 11 октября в Павлодаре, вызвав транспортный коллапс. При этом, стоит отметить, что осадки прошли не по всему региону, к примеру, Экибастуз остался в стороне от непогоды.