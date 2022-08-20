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Количество объездных дорог на трассе Караганда-Балхаш снизилось на 94%
20 Августа 2022 07:40

Количество объездных дорог на трассе Караганда-Балхаш снизилось на 94%

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В рамках текущего дорожно-строительного сезона полномасштабными работами охвачена дорога республиканского значения Караганда-Балхаш общей протяженностью 363 км, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе компании «КазАвтоЖол», строительные работы ведутся на всех 8 участках данной трассы. По каждому участку выработан пошаговый план мероприятий, утвержден график производства работ. Так, в текущем году снизилось количество объездных дорог на 94%. Уложено более 70 км асфальта, также усиленно ведется строительство крупных искуственных сооружений.

«Ранее общая протяженность объездных дорог составляла 148 км, сейчас осталось всего 9 км. Оставшиеся объездные дороги планируем ликвидировать до конца этого года. Кроме того, провели работы на наиболее неудовлетворительном участке между селами Кызылкой и Нураталды. Здесь открыли движение по двум полосам. Работы ведем по трем основным направлениям: ликвидируем объездные дороги, продолжаем работы по строительству мостов и скотопрогонов, и конечно же укладываем асфальт. На данный момент проезд обеспечен на 260 км. Полное завершение работ согласно условиям договора запланировано на конец 2023 года», - отметил руководитель Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Сырым Хамзин.

Кроме того, в текущем году втрое увеличено количество спецтехники и в четыре раза дорожных рабочих. Так, на объекте работают порядка 1 тыс. человек персонала на 560 единицах спец.техники.

В рамках проекта предусмотрено строительство 46 крупных искусственных сооружений (скотопрогонов, путепроводов, транспортных развязок и мостов) – на данный момент работы завершены на 65 %.

По информации руководителя Карагандинского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол», в регионе подготовлено 19 площадок отдыха для дальнейшего развития обьектов придорожного сервиса. После завершения строительных работ вдоль трассы Караганда-Балхаш расположатся 3 объекта придорожного сервиса категории А и B через каждые 100-150 км.


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