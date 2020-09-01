Количество налогов и платежей минимизируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Количество налогов и платежей минимизируют в Казахстане. Соответствующее поручение дал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Коль скоро мы говорим о важности справедливого перераспределения национального дохода, то следует разработать такую же налоговую политику, понятную для всех граждан страны. Сегодня взимаются около 40 различных налогов и сборов, административное усложнено и носит ярко выраженный принудительный характер. Поручаю Правительству совместно с Нацпалатой «Атамекен» с привлечением депутатского корпуса провести ревизию Налогового кодекса и подзаконных актов. Цель - кардинальное упрощение исполнения налоговых обязательств и минимизация количества налогов и платежей», - заявил Президент РК, озвучивая Послание в ходе совместного заседания Палат Парламента.

Ранее Президент РК поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.



