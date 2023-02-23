Количество кандидатов в депутаты Мажилиса и маслихатов уменьшилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Айгуль Калыкова на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщила, сколько человек участвуют в выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов, а также озвучила причины отказа в регистрации некоторых кандидатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выборы в Мажилис Парламента

Айгуль Калыкова отметила, что в Мажилис Парламента РК в период с 20 января по 8 февраля в Алматы выдвинуто 143 кандидата. Из них 39 не прошли регистрацию.

«Всего зарегистрированы 104 кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатным округам. Отказано в регистрации 36 кандидатам по причине непредоставления необходимых документов и несоответствия предъявляемым требованиям. По одному кандидату отменено решение о регистрации на основании справки из ДГД после проверки декларации, двое сами подали заявления об отзыве своих кандидатур», - отметила Айгуль Калыкова.

По ее словам, наибольший рост количества конкурентов наблюдается в округе №3 - 37 человек. Ранее был представлен полный список кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента от Алматы. Из зарегистрированных кандидатов 31 женщина, 73 мужчины.

Председатель ТИК отметила, что больше всего на место в Мажилис претендует работники коммерческих структур - 65 человек, на втором месте сотрудники бюджетных организаций - 17, также в числе кандидатов - семь пенсионеров, шесть безработных, двое представителей общественных организаций, четверо представляют общественные фонды, еще трое - самозанятые.

Среди зарегистрированных по одномандатным округам в Мажилис Парламента в порядке самовыдвижения - 91 человек.

«Члены партии по закону имеют право быть самовыдвиженцами. Мы им не можем помещать, это в рамках закона», - ответил член ТИК Алматы Ержан Қалымбайұлы.

Айгуль Калыкова добавила, что по состоянию на 18:00 часов 22 февраля были отменены решения о регистрации по трем кандидатам в депутаты Мажилиса Парламента РК по одномандатным округам в связи с выявлением на момент сдачи декларации недостоверных сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом или его (ее) супругой (супругом) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии с коррупцией (пп. 4) п. 4-3 ст. 89 Конституционного закона РК «О выборах в Республике Казахстан»).

«По округу №3 по одному кандидату было отменено решение о регистрации. Таким образом, осталось 36 кандидатов. По округу №5 по двум кандидатам. Осталось 32 кандидата. Из 104 кандидата остался 101», - пояснила Айгуль Калыкова.

Выборы в маслихат Алматы

Айгуль Калыкова также рассказала о кандидатах в маслихат Алматы. По одномандатным территориальным избирательным округам по выборам депутатов маслихата города выдвинуто 210 кандидатур. По состоянию на 18:00 часов 18 февраля зарегистрировано 170 кандидатов по 21 одномандатному округу.

Стало известно, что три кандидата после выдвижения отозвали свои кандидатуры,

34 – не представили всех документов, предусмотренных для регистрации, отменил свою регистрацию один кандидат, еще двое кандидатов не подходили требованиям. В среднем зарегистрированы на один мандат 8 человек. Наибольшая конкуренция - 12 человек в 12-м округе. Из зарегистрированных кандидатов – 134 мужчины, 36 женщин.

По одномандатным округам в маслихат города Алматы зарегистрировано 125 самовыдвиженцев.

По состоянию на 18:00 часов 22 февраля по одномандатным округам по выборам депутатов маслихата города Алматы по аналогичным причинам (пп. 4 п. 6-1 ст. 104 Конституционного закона) отменены решения о регистрации:

по округу №7 по одному кандидату. Было 11 кандидатов, осталось 10.

по округу №17 по одному кандидату. Было 9 кандидатов, осталось 8.

«Таким образом, из 170 кандидатов по 21-му округу осталось 168», - добавила Айгуль Калыкова.

Предвыборная агитация на внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов началась 18 февраля, с момента окончания срока регистрации кандидатов.