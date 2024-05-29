Количество инватакси увеличили в Астане

В Астане увеличили количество инватакси. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает агентство Kazinform.

- В текущем году количество инватакси увеличили почти на 30 единиц. Если, к примеру, в прошлом году было 117 автомобилей, то сейчас их 145. Важный вопрос в инватакси – увеличение количества специализированных машин, которые предназначены именно для перевозки лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках. Количество таких спецмашин увеличили до 26. Сегодня с министром транспорта Маратом Карабаевым ознакомились с преимуществами таких спецмашин, - написал Женис Касымбек.

По его словам, всего же за последние два года количество инватакси увеличили почти в 2 раза.