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    20:42, 28 Май 2024 | GMT +6

    Количество инватакси увеличили в Астане

    Количество инватакси увеличили в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане увеличили количество инватакси. Об этом на своей странице в Instagram сообщил аким столицы Женис Касымбек, передает агентство Kazinform.

    - В текущем году количество инватакси увеличили почти на 30 единиц. Если, к примеру, в прошлом году было 117 автомобилей, то сейчас их 145. Важный вопрос в инватакси – увеличение количества специализированных машин, которые предназначены именно для перевозки лиц с инвалидностью, передвигающихся на кресло-колясках. Количество таких спецмашин увеличили до 26. Сегодня с министром транспорта Маратом Карабаевым ознакомились с преимуществами таких спецмашин, - написал Женис Касымбек.

    По его словам, всего же за последние два года количество инватакси увеличили почти в 2 раза.

    - Инватакси дают равные возможности для людей с инвалидностью, способствуя их социальной интеграции и улучшению качества жизни, свободы передвижения. Новая техника позволит повысить оперативность, слаженность и эффективность предоставляемых услуг. Кроме того, также работаем над расширением сети реабилитационных центров, доступности городской среды, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортного лечения и др., - проинформировал аким столицы.

    Теги:
    Инвалиды Регионы Транспорт Такси Астана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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