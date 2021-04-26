Количество интернет-преступлений увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане увеличилось количество преступлений, связанных с интернет-мошенничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние несколько лет как во всем мире, так и в Казахстане, увеличилось количество преступлений с использованием сети Интернет, в том числе интернет-мошенничеств. За три месяца текущего года органами внутренних дел зарегистрировано более 6 тысяч таких преступлений», - сказал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД РК Канат Нурмагамбетов на онлайн-брифинге.

Он также озвучил факты, как в стране обманывают людей в Интернете.

«К примеру, задержана жительница Жамбылской области, которая в социальной сети Instagram размещала ложные объявления о продаже женской одежды. В настоящее время по данному факту уже установлено 40 потерпевших, расследование продолжается. В Карагандинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении задержанного дополнительно выявлены 23 мошенничества, совершенные путем размещения в Интернете ложных объявлений по продаже автозапчастей. В Северо-Казахстанской области задержан мошенник, совершивший 50 хищений путем оформления онлайн-кредитов с использованием копий документов граждан, объявления, об утере которых находил в социальных сетях», - проинформировал Канат Нурмагамбетов.

По данным ведомства, с начала года реализуется программа по противодействию киберпреступлениям, в рамках которой осуществляются меры профилактического характера, в том числе взаимодействие с государственными органами, финансовыми учреждениями, операторами сотовой связи, провайдерами услуг и онлайн платформами.

По словам Каната Нурмагамбетова, ежеквартально на территории республики проводятся оперативно-профилактические мероприятия (ОПМ «Anti-fraud», «Hi-tech»), направленные на предупреждение и раскрытие киберпреступлений.