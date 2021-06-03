Количество инфекционных коек для пациентов с КВИ сокращают в Алматы
«Если вы помните, мы в самом начале подготовили 7011 коек, подключили практически все остальные клиники города, БСНП и центральную больницу перепрофилировали, итого у нас было 7011, из них мы задействовали 6060 коек. Сегодня с учетом того, что эпидситуация улучшается, количество ежедневно выявляемых больных уменьшается, мы снизили задействованные койки до 3640 на 1 июня. Исходя из этого, из 3640 сегодня занятость коек составляет 36%. Количество реанимационных коек осталось также 450, на сегодня задействовано из них 349, занято 30%. У нас по занятости самый пик доходил до 85% при том, что было задействовано 6060 коек», - сказал аким.
Аким добавил, что прекращает свою работу на сегодня комплекс «Халык Арена». Сейчас перестали возить туда пациентов.
«В связи с тем, что мы перешли в «желтую» зону и количество ежедневно выявляемых больных уменьшается, тяжелых, крайне тяжелых тоже уменьшается, исходя из этого, мы на штабе приняли решение, что с 7 июня также будет сокращено 1200 коек. Если ситуация так будет развиваться в хорошую сторону, то с 14 июня мы сократим еще на 790. Таким образом, на 14 июня у нас останутся 1560 коек, то есть, это все остальные инфекционные койки: три взрослые инфекционные больницы с тремя корпусами, новые модульные детские и по 30-40 в различных наших соматических клиниках. Ситуация с коечными местами по занятости такова», - сказал он.
Б. Сагинтаев отметил, что на сегодня в инфекционных стационарах находится 1431 человек, в том числе 54 ребенка. 56 пациентов в крайне тяжелом, 308 в тяжелом, 1067 в состоянии средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 106 больных. 243 койко-места в отделении реанимации - свободно. На ИВЛ – 24 пациента, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow – занято 26 аппаратов.
На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1 617 пациентов, из которых 237 бессимптомных, 1 331 с легкой и 49 со средней степенью тяжести. Из общего числа 451 пациент – выписанные из инфекционных стационаров, находящиеся под наблюдением и изоляцией в амбулаторных условиях.
Ранее градоначальник сообщил , что переходу в «желтую» зону помогла массовая вакцинация алматинцев.