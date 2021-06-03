Количество инфекционных коек для пациентов с КВИ сокращают в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматы находится в «желтой» зоне по коронавирусу, на сегодня из 7011 инфекционных коек осталось всего 3640. Занятость составляет 36%. До середины июня количество коек могут сократить до 1560. Об этом во время прямого эфира программы Akimat Live на телеканале «Алматы» сообщил аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если вы помните, мы в самом начале подготовили 7011 коек, подключили практически все остальные клиники города, БСНП и центральную больницу перепрофилировали, итого у нас было 7011, из них мы задействовали 6060 коек. Сегодня с учетом того, что эпидситуация улучшается, количество ежедневно выявляемых больных уменьшается, мы снизили задействованные койки до 3640 на 1 июня. Исходя из этого, из 3640 сегодня занятость коек составляет 36%. Количество реанимационных коек осталось также 450, на сегодня задействовано из них 349, занято 30%. У нас по занятости самый пик доходил до 85% при том, что было задействовано 6060 коек», - сказал аким.

Аким добавил, что прекращает свою работу на сегодня комплекс «Халык Арена». Сейчас перестали возить туда пациентов.

«В связи с тем, что мы перешли в «желтую» зону и количество ежедневно выявляемых больных уменьшается, тяжелых, крайне тяжелых тоже уменьшается, исходя из этого, мы на штабе приняли решение, что с 7 июня также будет сокращено 1200 коек. Если ситуация так будет развиваться в хорошую сторону, то с 14 июня мы сократим еще на 790. Таким образом, на 14 июня у нас останутся 1560 коек, то есть, это все остальные инфекционные койки: три взрослые инфекционные больницы с тремя корпусами, новые модульные детские и по 30-40 в различных наших соматических клиниках. Ситуация с коечными местами по занятости такова», - сказал он.

Б. Сагинтаев отметил, что на сегодня в инфекционных стационарах находится 1431 человек, в том числе 54 ребенка. 56 пациентов в крайне тяжелом, 308 в тяжелом, 1067 в состоянии средней степени тяжести. В отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 106 больных. 243 койко-места в отделении реанимации - свободно. На ИВЛ – 24 пациента, на неинвазивной ИВЛ – 55, High flow – занято 26 аппаратов.

На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находятся 1 617 пациентов, из которых 237 бессимптомных, 1 331 с легкой и 49 со средней степенью тяжести. Из общего числа 451 пациент – выписанные из инфекционных стационаров, находящиеся под наблюдением и изоляцией в амбулаторных условиях.

Ранее градоначальник сообщил , что переходу в «желтую» зону помогла массовая вакцинация алматинцев.



