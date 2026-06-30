Количество групповых пищевых отравлений в Казахстане сократилось в 2,4 раза

В 2026 году от групповых пищевых отравлений пострадали 379 человек, в том числе 141 ребенок. Об этом сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Сархат Бейсенова, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По итогам первого полугодия 2026 года количество зарегистрированных случаев групповых пищевых отравлений в стране количество сократилось в 2,4 раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В этот период прошлого года был зарегистрировано 19 таких случаев. В то же время, сокращение количества очагов заболеваний не говорит об облегчении их последствий. В этом году от групповых пищевых отравлений пострадали 379 человек, в том числе 141 ребенок. За аналогичный период прошлого года пострадали 308 человек, из них 167 — дети в возрасте до 14 лет. Таким образом, число пострадавших взрослых увеличилось на 71 случай, — сказал С. Бейсенова.

Спикер отметила, как положительный результат, то, что в этом году не было зарегистрировано случаев групповых пищевых отравлений в организациях образования и дошкольного воспитания.

По словам С. Бейсеновой, по каждому случаю пищевых отравлений проведено эпидемиологическое обследование. Основными причинами заболеваний послужили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, выявлены такие нарушения, как отсутствие разрешительных документов, допуск к работе сотрудников, не прошедших обязательное медицинское обследование, несоблюдение требований при приготовлении и хранении пищевых продуктов.

Председатель комитета сообщила, что материалы по всем восьми случаям групповых пищевых отравлений были направлены в правоохранительные органы, возбуждено восемь уголовных дел. По шести делам продолжается досудебное расследование, два дела направлены в суд. Виновные лица привлечены к ответственности согласно законодательству.

Также, по словам С. Бейсеновой, в рамках оперативного реагирования со стороны санитарно-эпидемиологической службы были вынесены постановления о запрете работы шести объектов. Приняты четыре постановления об отстранении от работы сотрудников, не прошедших обязательное медицинское обследование. Кроме того, изъяты из оборота 94 килограмма продукции, не соответствующей требованиям безопасности. Из 20 тысяч объектов, находящихся под постоянным контролем санитарно-эпидемиологической службы, с начала года проверено более 600. По результатам проверок наложены административные штрафы на общую сумму более 50 млн тенге.

В заключение С. Бейсенова призвала граждан при выборе пунктов общественного питания обращать внимание на их репутацию и надежность. В жаркое время следует отдавать предпочтение свежеприготовленным блюдам. С особой осторожностью нужно относиться к блюдам, не проходящим термическую обработку, в том числе: суши; роллы; морепродукты и другие скоропортящиеся продукты. Хранить продукты питания нужно при определенном температурном режиме. Не следует покупать продукты в несанкционированных торговых точках, нельзя долго хранить готовые блюда, особенно, если нарушены требования при транспортировке и хранении.

Напомним, в Актюбинской области начато досудебное расследование по факту массового отравления посетителей ресторана «Тумар» в городе Кандыагаш Мугалжарского района.