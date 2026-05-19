Количество грантов для подготовки кадров для гражданской авиации увеличили в Казахстане

Вице-министр науки и высшего образования РК Гульзат Кобенова рассказала о проводимой работе по подготовке кадров для сферы гражданской авиации в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Она отметила, что в соответствии с поручением Главы государства от 3 декабря 2025 года по развитию авиахабов ведется комплексная работа в направлении модернизации системы подготовки кадров для сферы гражданской авиации.

По словам Кобеновой, сегодня авиационная отрасль развивается динамичными темпами, растут пассажирские и грузовые перевозки, внедряются цифровые технологии, ужесточаются международные требования к безопасности. В связи с этим в отрасли растет спрос на высококвалифицированных специалистов.

Вице-министр добавила, что за последние годы количество государственных грантов по этому направлению значительно увеличилось. Если в 2022–2023 учебном году было выделено 380 грантов, то на 2025–2026 учебный год предусмотрено уже 586 грантов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработали Атлас новых профессий в сфере гражданской авиации, в нем представлен перечень перспективных профессий и ключевых компетенций в ближайшие 15 лет.