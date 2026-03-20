Киберпсихолог и оператор дронов: как изменится рынок труда в казахстанской авиации

В городе Алматы состоялась экспертная сессия по разработке отраслевого атласа новых профессий и компетенций с участием представителей госорганов, авиакомпаний, аэропортов, а также отраслевых предприятий и экспертного сообщества.

— В атласе представлен перечень перспективных профессий и ключевых компетенций в ближайшие 15 лет. Объем мировых авиаперевозок продолжит расти, потребуются сильные, высококвалифицированные кадры. Наращивание потенциала является одной из главных задач программы глобальных послов ИКАО. Именно отраслевой атлас профессий и компетенций позволяет перейти от общего понимания к конкретным решениям в подготовке кадров и сформировать единые ориентиры для отрасли, — отметила председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева.

Стремительное появление принципиально новых профессий, связанных с цифровизацией, ИИ, устойчивым развитием и беспилотными технологиями диктует отраслям шагать в ногу со временем.

Среди наиболее ярких и необычных профессий в гражданской авиации выделены: ИИ-проектировщик воздушного движения и разработчик интеллектуальных диспетчерских систем, киберпсихолог и коуч устойчивости пилотов, инженер водородной безопасности и архитектор цепочек поставок SAF (специалисты новой энергетики, отвечающие за экологическую трансформацию авиации), аналитик «эмоциональной логистики» и архитектор пассажирского опыта.

Отдельное внимание уделено развитию беспилотной авиации, это целая экосистема профессий — от операторов беспилотников до архитекторов платформ и инженеров-робототехников.

— Пилоты, инженеры и диспетчеры будущего будут работать в тесной связке с автоматизированными системами, искусственным интеллектом и цифровыми двойниками, а потому Атлас фиксирует заметное снижение актуальности профессий, связанных с ручной обработкой данных, низкоавтоматизированным наземным обслуживанием, простыми диспетчерскими и логистическими операциями, — сделали выводы эксперты на собрании.

Несмотря на технологический прогресс, ключевым фактором развития отрасли остается человеческий капитал, отмечают эксперты авиации. Уже сегодня авиация во всем мире сталкивается с дефицитом кадров, который к 2029 году может достигнуть значительных значений. В этой связи, глава КГА Салтанат Томпиева отметила, что Казахстан делает ставку на опережающее развитие человеческого капитала, что соответствует приоритетам Стратегического плана ИКАО до 2050 года. Помимо этого наша страна реализуется через Программу глобальных послов ИКАО, объединяющую 25 представителей отрасли из таких стран, как Аргентина, Великобритания, Грузия, Италия, Канада, Япония, и трех региональных чемпионов из Гайаны, Португалии и Шри-Ланки.

Участники экспертной сессии подчеркнули, что Атлас выполняет сразу несколько задач — помогает государству формировать кадровую политику и образовательный заказ, дает бизнесу ориентиры для развития персонала, а также служит навигатором для молодежи, выбирающей профессию в авиации.

Проект Атласа новых профессий и компетенций, презентованный на мероприятии, прошел экспертный анализ и согласование с ключевыми участниками отрасли — авиакомпаниями и авиапредприятиями. В сессии основное участие также приняли посол Программы глобальных послов ИКАО в Казахстане, и. о. ректора Академии гражданской авиации Кайрат Жакупов, председатель Комитета высшего и послевузовского образования МНВО РК Гульжан Джарасова.

