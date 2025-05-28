Количество ДТП возросло в Жамбылской области

За первые 4 месяца в 2025 году пострадали на 142 человека больше, чем в предыдущем (694 против 896 человек), при этом погибли в ДТП в прошлом году на 5 человек больше (51 в 2024 году против 46 в 20205 году).

По словам полицейских, на автодорогах республиканского значения наблюдается незначительный рост, в то время как основная масса ДТП приходится на внутрипоселковые и дороги местного значения.

- Например, на улично-дорожной сети в городах и населенных пунктах количество ДТП на них увеличилось на 19,3% (с 306 до 365), а число получивших телесные повреждения на 16,9% (с 419 до 490), - отметил старший инспектор по особым поручениям департамента полиции Жамбылской области Болат Избасаров.

Основными нарушениями, приводившими к происшествиям, стали превышение скорости, выезд на встречную полосу, опасное маневрирование, несоблюдение дорожных знаков и игнорирование сигналов светофора.

- Еще одной причиной увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, как и во всей стране, является изменение учета ДТП, любое заявление по данным дорожно-транспортных происшествий вносится в базу (ранее была регистрация только при госпитализации и получении тяжелых телесных повреждений), - добавил полицейский.

Также в полиции сообщили, что владельцы новых авто гораздо реже «лихачат». Проведенный анализ выявил интересный факт, что превышение водителями транспортного средства установленного скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и техническая неисправность транспортных средств (одни из самых распространенных нарушений) в 3 из 4 случаях совершаются на транспортных средствах старше 20 лет.

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