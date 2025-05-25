Как оспорить выписанный по ошибке штраф в Казахстане

Не всякий штраф - приговор. Камера может ошибиться, инспектор не заметить важную деталь, а система запоздать с уведомлением. Если вы уверены, что не виновны, то всегда стоит бороться. Главное знать, когда действительно есть шанс на успех, и как не упустить сроки.

Если вы получили штраф и не согласны с ним, у вас есть право обжаловать его в административном или судебном порядке. Важно помнить, что обжалование - это всегда ресурсозатратный процесс, и подавать его стоит не во всех случаях. Но бывают ситуации, когда обжалование действительно имеет смысл, потому что может привести к смягчению наказания, отмене решения или восстановлению прав.

Фото: Татьяна Корякина/Kazinform

Какие очевидные ошибки могут стать причиной обжалования штрафа? Во-первых, фактологическая ошибка: если неправильно указаны дата, место, участник, сумма и т.д. Вторая – юридическая ошибка. Например, неправильная квалификация нарушения, если тебя оштрафовали по несуществующей норме. Третьей причиной для обжалования могут стать процессуальные ошибки – например, когда решение принято с нарушением сроков, без уведомления сторон, без свидетелей и т.д.

Не все так однозначно

Давайте рассмотрим некоторые распространенные случаи.

● Вас оштрафовали за парковку в неположенном месте, но фотофиксация пришла с другого района или по другому времени.

● Камера зафиксировала превышение скорости, но вы в это время были в другом месте (если это могут доказать другие камеры). В качестве доказательства, конечно же, могут выступать живые свидетели.

● В постановлении указали неверную дату, госномер, марку авто, адрес нарушения или вообще другой регион.

● Вас оштрафовали за нарушение ПДД, при этом знака, предписывающего это действие, вы не могли видеть. Например, его просто не было (сдуло ветром, сломали вандалы), его закрывали ветки, снег или другая машина).

● Вас лишили права управления транспортным средством, но не учли важные обстоятельства.

Фото: Freepik

Распространенные случаи, когда прав могут лишить за выезд на полосу встречного движения, проезд на красный свет, управление в нетрезвом виде. Но при этом отсутствует видеофиксация вашего нарушения, вас вынудили обстоятельства (вы уходили от аварии или не увидели плохой разметки), в случае с алкоголем, процедура медицинского освидетельствования могла пройти не по закону. В таких случаях можно добиться смягчения наказания (поменять лишение на штраф) или вовсе полной отмены, если нарушения были масштабными.

Еще несколько примеров:

● Если сотрудник остановил вас и на месте пытается выписать штраф за непристегнутый ремень или разговоры по телефону, но вы этого точно не нарушали – ничего не подписывайте и пусть докажут вашу вину через суд. В этом случае, сотруднику необходимо будет предоставить видео с регистратора или камер наблюдения, и тут два развития событий – либо их нет, и вашу вину невозможно доказать, либо они есть и доказывают вашу правоту (если вы действительно не нарушали).

● Штраф пришел слишком поздно – например, уведомление о штрафе приходит через 3-4 месяца. Сроки привлечения к ответственности ограничены законом, и если они нарушены - можно добиться отмены.

Если правда на вашей стороне

Что же делать, если вы решили обжаловать штраф? Для начала необходимо получить постановление. После вынесения постановления о наложении административного взыскания (штрафа) вам должна быть вручена его копия. С этого момента начинается отсчет срока для обжалования.

Далее готовим жалобу. Для начала можно обратиться в департамент полиции. Если полицейские в результате проверки сами обнаружат, что вины водителя нет, то они могут отменить предписание еще на своем уровне. В ином случае вы имеете права обращаться в вышестоящие инстанции.

Подать жалобу можно двумя способами – по-старинке письменно и онлайн. Если мы пишем его в бумажном виде, то понадобятся ваши паспортные данные, наименование органа, вынесшего постановление, его номер и дата. После чего вы изложите обстоятельства дела и основания, по которым вы не согласны с постановлением. Обязательно укажите, вы требуете полную отмену или изменения постановления.

Если штраф был выписан по ошибке, то его можно обжаловать через портал Qamqor.gov.kz. С его помощью можно также ознакомиться с материалами дела. Там будут отражены предписания по нарушениям, зафиксированным средствами фото-видео фиксации, и прикрепленные к делу файлы, которые доступны для скачивания.

Фото: ДП Алматы

Чтобы обжаловать штраф, на главной странице сайта нужно выбрать услугу «Обжалование административных правонарушений», нажать на кнопку «Подача обращений по административным делам» и пройти авторизацию через ЭЦП. Далее откроется окно поиска административного дела.

Здесь необходимо ввести номер дела и нажать кнопку поиска. И если номер указан неверно, то высветится сообщение об ошибке. А если все введено корректно – отобразится найденное дело с кнопкой «Подать обращение».

При нажатии данной кнопки появятся реквизиты, которую нужно заполнить. В них заполняются суть жалобы и прикрепляются необходимые доказательства. В конце обращение нужно снова подписать с помощью ЭЦП и отправить на рассмотрение.

Помните, что срок подачи жалобы – 10 суток со дня вручения копии постановления. Для обращения в суд сроки те же, при этом, предварительное обращение в другие органы необязательно – можете сразу обращаться в суд, если пожелаете.

Если административное правонарушение зафиксировано сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, дело считается рассмотренным по истечении 15 суток с момента надлежащего доставления предписания о необходимости уплаты штрафа.

Далее жалобу будут рассматривать, а по результатам процесса могут вынести разные решения. Жалобу могут оставить без удовлетворения, а постановление без изменений. Постановление могут изменить или отменить и прекратить дело. Также при рассмотрении могут отменить одно постановление, но вынести новое.

Знайте, что подача жалобы в установленный срок приостанавливает исполнение постановления о наложении административного взыскания до вынесения решения по жалобе. А в случае пропуска срока подачи жалобы по уважительной причине (например, болезнь), этот срок может быть восстановлен.

Наличие возможности оспорить штраф не означает, что нужно спорить с каждым вашим нарушением. Не нужно злоупотреблять этим правом. Если вы нарушили ПДД - признайте ошибку и заплатите штраф. Но соглашаться с чужой ошибкой - значит допустить несправедливость. Многие согласятся, что иногда проще заплатить и забыть. Но простой путь не всегда верный. Помните, что у системы нет чувств, но у нее есть правила, которые должны защищать тех, кто прав.

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