Количество ДТП с участием электросамокатов и мопедов увеличилось в 4 раза - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что количество ДТП с участием мобильного транспорта - электросамокатов, мопедов и скутеров в летнее время увеличилось в 4 раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер на брифинге отметила, что самокатчики часто нарушают правила дорожного движения, доставляя неудобства пешеходам и другим участникам дорожного движения.

«Большая часть алматинцев пользуются частными электросамокатами. Они разгоняются свыше 25 км в час, я даже больше скажу, есть и те, которые ездят свыше 60 км в час... По статистике, в летний период количество ДТП с участием мобильного транспорта - электросамокатов, мопедов, скутеров возросло в 4 раза», - отметила Салтанат Азирбек.

Она также заявила, что разрабатывается стандарт, регулирующий статус электросамокатов.

«Планируется внести изменения в Закон «О дорожном движении», где будут четко прописаны права и обязанности людей, управляющих электросамокатами. Изменения коснутся Правил дорожного движения и Кодекса об административных правонарушениях РК. Эти нормы станут гарантией безопасности участников дорожного движения», - добавила Салтанат Азирбек.

Руководитель по внешним связям шеринговой компании Даниил Капцан перечислил ошибки по езде на самокате. По его словам, электросамокатами должны пользоваться совершеннолетние, также на самокате нельзя ездить вдвоем, на пешеходном переходе пользователи должны спешиваться.

Ранее в Алматы открылась школа вождения электросамокатов.

В начале лета сообщалось , что скорость электросамокатов ограничат в Казахстане. На сегодня разработан проект стандарта по эксплуатации этого транспорта.