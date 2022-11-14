Количество ДТП с пострадавшими увеличилось в Алматы

14 Ноября 2022, 14:15

14 Ноября 2022, 14:15

Количество ДТП с пострадавшими увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Алматы Болатбек Баятанов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в этом году количество ДТП на дорогах мегаполиса выросло по сравнению с прошлым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на дорогах мегаполиса зарегистрировано 3073 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 81 человек и еще 3496 получили различные телесные повреждения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП на 21,5%, по погибшим на 20%, по раненым на 18%», - сказал Болатбек Баятанов.

Спикер отметил, что есть немало фактов, когда ДТП происходят с участием детей.

«С начала текущего года произошло 680 ДТП с участием детей, семь детей погибли, 750 получили травмы. К сожалению, есть повышение по всем позициям», - добавил полицейский.

Ранее в МВД сообщили, что ДТП унесли жизни свыше двух тысяч человек с начала года в Казахстане.