Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

Количество ДТП с пострадавшими увеличилось в Алматы

14 Ноября 2022, 14:15
Количество ДТП с пострадавшими увеличилось в Алматы
14 Ноября 2022, 14:15

Количество ДТП с пострадавшими увеличилось в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника управления административной полиции департамента полиции Алматы Болатбек Баятанов на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в этом году количество ДТП на дорогах мегаполиса выросло по сравнению с прошлым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года на дорогах мегаполиса зарегистрировано 3073 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 81 человек и еще 3496 получили различные телесные повреждения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост ДТП на 21,5%, по погибшим на 20%, по раненым на 18%», - сказал Болатбек Баятанов.

Спикер отметил, что есть немало фактов, когда ДТП происходят с участием детей.

«С начала текущего года произошло 680 ДТП с участием детей, семь детей погибли, 750 получили травмы. К сожалению, есть повышение по всем позициям», - добавил полицейский.

Ранее в МВД сообщили, что ДТП унесли жизни свыше двух тысяч человек с начала года в Казахстане.


Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Читайте также
64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Казахстанцы увидят в прямом эфире матчи «Кайрата» в элитном раунде Лиги чемпионов
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в четырех городах Казахстана
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
4 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору