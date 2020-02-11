Количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарастить темпы сноса ЖК «Территория комфорта - 1» и приступить к строительству дома поручил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Жилой комплекс начали возводить ещё в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное.

«Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, на местах стыков арматуры в некоторых местах нет связки. Данная конструкция не подходит для строительства жилых домов. В связи с погодными условиями в январе пришлось снизить темпы сноса, работы возобновили, темпы ускорим», - сказал руководитель проекта по демонтажу ТОО «Нур Астана Курылыс» Алиакбар Умбеталин.

В 2020 году количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК – более 7800 дольщиков смогут заехать в свои квартиры и оформить документы на жилье. В прошлом году в эксплуатацию введено 10 ЖК – это 2,5 тыс. дольщиков. По каждому объекту долевого строительства выработан пошаговый план мероприятий.