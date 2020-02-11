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Количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК в 2020 году

11 Февраля 2020 19:48
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Количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нарастить темпы сноса ЖК «Территория комфорта - 1» и приступить к строительству дома поручил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

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Более тысячи заявок одобрено по программе «7-20-25» 15 млн квадратных метров жилья запланировано ввести в эксплуатацию в 2020 году Более 700 тысяч квадратов жилья введено в январе в Казахстане

Жилой комплекс начали возводить ещё в 2004 году. Техническое обследование дома показало, что здание аварийное.

«Бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам, на местах стыков арматуры в некоторых местах нет связки. Данная конструкция не подходит для строительства жилых домов. В связи с погодными условиями в январе пришлось снизить темпы сноса, работы возобновили, темпы ускорим», - сказал руководитель проекта по демонтажу ТОО «Нур Астана Курылыс» Алиакбар Умбеталин.


В 2020 году количество долгостроев столицы снизится на 20 ЖК – более 7800 дольщиков смогут заехать в свои квартиры и оформить документы на жилье. В прошлом году в эксплуатацию введено 10 ЖК – это 2,5 тыс. дольщиков. По каждому объекту долевого строительства выработан пошаговый план мероприятий.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Строительство, Жилье,
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