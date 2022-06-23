23 Июня 2022 13:28

Количество детсадов увеличилось в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанцам понадобятся дополнительные места в детсадах в связи с увеличением рождаемости. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В республике в последнее время наблюдается положительная динамика рождаемости, что приводит к росту потребности в дополнительных местах в дошкольных организациях, расширении инфраструктуры, а также в педагогах. С учетом открытия дошкольных организаций потребность в педагогах будет увеличиваться. По сравнению с 2021 годом, количество дошкольных организаций увеличилось на 150 единиц», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, на сегодня количество педагогов государственных организаций дошкольного образования, согласно Национальной образовательной базе данных, составляет 65 736 педагогов.

«В 2022 году за счет бюджетных средств запланировано повышение квалификации 15 095 педагогов дошкольных организаций. Министерством разработан проект постановления Правительства Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Типовые штаты работников государственных организаций образования» в части включения в штатные расписания дошкольных организаций должностей социальной няни, педагога-ассистента, специального педагога», - заключил зампремьера.