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Количество детей с коронавирусом растет - главный врач Алматы

27 Июля 2021 19:13
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Количество детей с коронавирусом растет - главный врач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал о случаях заражения коронавирусом среди детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня в наших инфекционных клиниках лечатся 239 детей. С момента появления дельта-штамма коронавируса, количество больных детей растет. Полтора месяца назад в инфекционных больницах было всего 4-15 детей, а сейчас ежедневно поступают по 20-30 детей. К сожалению, есть дети, которые поступают в тяжелом состоянии. В Алматы не зафиксирован летальный случай, но по Казахстану, к сожалению, ранее было два случая. Поэтому призываю горожан не верить тем, кто говорит, что «вирус не передается детям и что они не болеют. С появлением дельта-штамма мы видим, что если дома заболеет один человек, то большинство членов семьи тоже заражаются, среди них есть и дети», - отметил он.

Он просит жителей быть острожными, соблюдать масочный режим, поскольку дети в летнее время играют возле фонтанов, в местах массового скопления людей.

Нариман Табынбаев ранее заявил, что в городе растет госпитализация пациентов с коронавирусом - до 400-420 пациентов в сутки. По его словам, эпидемиологическая ситуация по КВИ в городе остается напряженной, с тенденцией к ухудшению.

Кроме того, он озвучил прогноз по коронавирусу на предстоящие три месяца.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Статистика   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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