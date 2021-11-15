+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 429.59 EUR 491.49
RUB 5.96 CNY 67.37
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Количество больных сахарным диабетом растет в Казахстане

15 Ноября 2021 17:50
Поделиться:
Количество больных сахарным диабетом растет в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество заболевающих сахарным диабетом выросло с 208 тысяч до 380 тысяч человек за последние 5-6 лет. Об этом рассказал директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Чем планирует ревакцинироваться Аскар Мамин
Опыт какой страны взят за основу при строительстве госпиталей в Казахстане Карантин могут ослабить в Алматы Первую дозу вакцины Pfizer получили подростки в Талдыкоргане

«Сейчас в Казахстане все больше людей страдают сахарным диабетом второго типа. Чаще всего этот недуг поражает взрослых людей старше 40 лет. Помочь могут только ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение. Но к сожалению, многие пренебрегают этим, запуская тем самым болезнь», - сказал директор филиала.

По данным Казахстанского общества по изучению диабета, по городу Алматы диабет второго типа является второй по значимости причиной смерти пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний. Вследствие пандемии COVID-19 пациенты с этим заболеванием показали также большую смертность.

Согласно исследованиям специалиста Назарбаев университета Александра Гуляева, диабет - это чрезвычайно затратная нозологическая единица в системе здравоохранения. Ожидается, что в период с 2019 года по 2045 год ежегодные глобальные расходы на лечение диабета в мире вырастут с 760 млрд до 845 млрд долларов США. Среди всех стран мира США и КНР имеют самые высокие расходы на терапию диабета. В свою очередь, в Казахстане на лечение диабета в год расходуется примерно 20,5 млрд тенге.

Эксперты утверждают, что в лечении данного недуга непосредственно зависит от участия самого пациента, поскольку именно он подвержен этому заболеванию и борется с ним каждый день. Диабет можно лечить с помощью диеты, физических упражнений и лекарств, чтобы предотвратить осложнения. В первую очередь, каждый пациент несет ответственность за собственное здоровье: он должен открыть специальный дневник и записывать данные об уровне сахара в крови и моче, ацетоне в моче, весе и артериальном давлении. Это поможет определить состояние пациента и при необходимости изменить схему лечения, скорректировать терапию, диету и упражнения.

«В Казахстане лечение сахарного диабета как социально значимого заболевания проводиться бесплатно. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи пациентам с данной нозологией предоставляются 48 лекарственных и медицинских изделий. В том числе, шприц, глюкометр, помпы инсулина, тест-полоски и 22 разновидностей инсулина», - добавил Тлеухан Абилдаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Чем планирует ревакцинироваться Аскар Мамин
Опыт какой страны взят за основу при строительстве госпиталей в Казахстане
Карантин могут ослабить в Алматы
Первую дозу вакцины Pfizer получили подростки в Талдыкоргане
Популярное
1 О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
2 В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
3 Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
4 До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
5 Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
6 На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Читайте также
Первую дозу вакцины Pfizer получили подростки в Талдыкоргане
Полиция Алматы обратилась к жителям из-за интернет-мошенников
О метели и гололеде предупредили жителей Алматинской области
В «красной» зоне остаются два региона Казахстана
Благоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане 15 ноября
До 40 сантиметров снега выпало за ночь в горах Алматы
Туман и гололед: ДЧС обратился к алматинцам
На видео попала кража из гипермаркета в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив