Количество больных сахарным диабетом растет в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане количество заболевающих сахарным диабетом выросло с 208 тысяч до 380 тысяч человек за последние 5-6 лет. Об этом рассказал директор алматинского филиала Фонда медстрахования Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас в Казахстане все больше людей страдают сахарным диабетом второго типа. Чаще всего этот недуг поражает взрослых людей старше 40 лет. Помочь могут только ранняя диагностика и своевременное эффективное лечение. Но к сожалению, многие пренебрегают этим, запуская тем самым болезнь», - сказал директор филиала.

По данным Казахстанского общества по изучению диабета, по городу Алматы диабет второго типа является второй по значимости причиной смерти пациентов после сердечно-сосудистых заболеваний. Вследствие пандемии COVID-19 пациенты с этим заболеванием показали также большую смертность.

Согласно исследованиям специалиста Назарбаев университета Александра Гуляева, диабет - это чрезвычайно затратная нозологическая единица в системе здравоохранения. Ожидается, что в период с 2019 года по 2045 год ежегодные глобальные расходы на лечение диабета в мире вырастут с 760 млрд до 845 млрд долларов США. Среди всех стран мира США и КНР имеют самые высокие расходы на терапию диабета. В свою очередь, в Казахстане на лечение диабета в год расходуется примерно 20,5 млрд тенге.

Эксперты утверждают, что в лечении данного недуга непосредственно зависит от участия самого пациента, поскольку именно он подвержен этому заболеванию и борется с ним каждый день. Диабет можно лечить с помощью диеты, физических упражнений и лекарств, чтобы предотвратить осложнения. В первую очередь, каждый пациент несет ответственность за собственное здоровье: он должен открыть специальный дневник и записывать данные об уровне сахара в крови и моче, ацетоне в моче, весе и артериальном давлении. Это поможет определить состояние пациента и при необходимости изменить схему лечения, скорректировать терапию, диету и упражнения.

«В Казахстане лечение сахарного диабета как социально значимого заболевания проводиться бесплатно. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи пациентам с данной нозологией предоставляются 48 лекарственных и медицинских изделий. В том числе, шприц, глюкометр, помпы инсулина, тест-полоски и 22 разновидностей инсулина», - добавил Тлеухан Абилдаев.