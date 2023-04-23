Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Количество блокпостов увеличили в горах Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Апреля 2023, 13:03
Количество блокпостов увеличили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в период с 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, блокпосты выставили по ограничению доступа в зону лавинного риска: выше плотины Аюсай на автодороге «Алматы - Космостанция», в районе лавиносбора Эдельвейс на автодороге «Шымбулак - ледник Туюксу». Дополнительно организованы блокпосты в ущельях «Бутаковка», «Кимасар», «Аксай».

«С начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом около 500 тысяч кубометров. Проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч кубометров снежной массы», - заявили в пресс-службе ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы выставлены блокпосты из-за возможного схода лавин.


Алматы   Безопасность   Общество   МЧС   ДЧС  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Казахстан нашел первую партию запасов сланцевой нефти
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане