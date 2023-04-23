Количество блокпостов увеличили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы в период с 23 по 26 апреля из-за оттепели и неустойчивого состояния снежного покрова возможен сход лавин. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматы, блокпосты выставили по ограничению доступа в зону лавинного риска: выше плотины Аюсай на автодороге «Алматы - Космостанция», в районе лавиносбора Эдельвейс на автодороге «Шымбулак - ледник Туюксу». Дополнительно организованы блокпосты в ущельях «Бутаковка», «Кимасар», «Аксай».

«С начала лавиноопасного периода на заранее закрытых участках дорог и в труднодоступных местах произошло более 110 случаев самопроизвольных сходов лавин, общим объемом около 500 тысяч кубометров. Проведено более 20 профилактических спусков снежных лавин, взрывным методом спущено более 50 тысяч кубометров снежной массы», - заявили в пресс-службе ДЧС.

Жертв и пострадавших нет. Большинство лавин сошли в труднопроходимых местах, остановились на склонах гор, ущерба нет.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы выставлены блокпосты из-за возможного схода лавин.