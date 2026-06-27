Количество безработных официально подсчитали в Павлодаре

Отмечается, число официальных безработных периодически меняется. Поиском вакансий работники карьерного центра занимаются регулярно, однако далеко не каждому павлодарцу удается подобрать что-то подходящее.

Вместе с тем, запросы у некоторых соискателей порой весьма завышены. При минимальной загрузке ищут большие доходы. Молодежь же вовсе сейчас чаще в поисках вакансий в сфере IT-технологий. При этом, учитывая, что Павлодарская область промышленный регион, спрос повышен на представителей рабочих специальностей: токарей, слесарей, электриков.

— Зарплата, конечно, варьируется с учетом самой профессии. Если брать вахтеров, где физическая сила не такая глубокая, сторожей, охранников, то у них зарплата от 130 до 180 тысяч тенге. Если мы говорим про узких специалистов, которые сейчас на рынке требуются, допустим токарей, слесарей-ремонтиков, монтажников, то данные специалисты зарабатывают более 500-600 тысяч тенге, — рассказала директор карьерного центра города Павлодара Карлыгаш Асаимова.

Помогает в решение вопрос трудоуйстройства проведение ярмарок вакансий. Как правило на такие встречи собирается до 50 представителей различных предприятий и до 1000 горожан в поисках работы.

Напомним, уровень безработицы в Казахстане снизился до 4,5%.