Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов между Астаной и Абу-Даби с 3 до 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

«Также с 4 августа авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Абу-Даби с 5 до 7 раз в неделю (ежедневно). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321», - сообщил в пресс-службе ведомства.

В Комитете подчеркнули, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также увеличению конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.