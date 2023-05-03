Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туризм

Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и ОАЭ

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
3 Мая 2023, 15:29
Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и ОАЭ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов между Астаной и Абу-Даби с 3 до 5 раз в неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации РК.

«Также с 4 августа авиакомпания «Wizz Air Abu Dhabi» планирует увеличить количество регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Абу-Даби с 5 до 7 раз в неделю (ежедневно). Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Airbus 320 и Airbus 321», - сообщил в пресс-службе ведомства.

В Комитете подчеркнули, что увеличение количества рейсов между Казахстаном и ОАЭ будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также увеличению конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты.


Туризм   Транспорт   ОАЭ   Авиация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
40 человек эвакуировали при возгорании камышей в Петропавловске
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Абиба Абужакынова вышла в полуфинал чемпионата мира по дзюдо
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Казахстан подал официальную жалобу из-за проигрыша боксера Сакена Бибосынова на чемпионате мира
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Концерт в честь Дня защитника Отечества начался в Астане
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Мужчину спасли из горящей квартиры в Алматы
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Торжественным построением отметили День защитника Отечества в Казкосмосе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Коммунальное предприятие по санитарной очистке создали в Актобе
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Боксер Серик Темиржанов победил пятикратного чемпиона мира на турнире в Ташкенте
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу