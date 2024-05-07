Количество авиарейсов увеличится между Казахстаном и Египтом

Двухсторонние переговоры между авиационными властями Казахстана и Египта проведены 6 мая в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу КГА.

Казахстанскую делегацию возглавила председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева, египетскую сторону возглавил заместитель Государственного секретаря по воздушному транспорту Авиационной администрации Министерства авиации Египта Хешам Абдель Басет.

По итогам переговоров стороны договорились увеличить общее количество разрешенных рейсов между странами с 14 до 48 в неделю, а также разрешенных пунктов с 2 до 3 для каждой стороны.

Также, было увеличено количество назначенных перевозчиков. Так, казахстанская сторона, к действующим перевозчикам «Эйр Астана» и «SCAT», назначила авиакомпанию «Fly Aystan» на выполнение регулярных рейсов между странами.

Египетская сторона в свою очередь к действующим перевозчикам «EgyptAir», «EgyprAir Cargo» и «Air Cairo» назначила «Red Sea» и «Nile Air».

Вместе с тем, согласно достигнутым договоренностям, авиакомпании двух стран могут вступать в коммерческие соглашения между собой.

На основании достигнутых договоренностей назначенные авиакомпании двух сторон планируют увеличение количества рейсов и расширение географии полетов между странами.