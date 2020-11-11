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Количество аппаратов ИВЛ увеличилось на 46,4% в Туркестанской области

11 Ноября 2020 11:18
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Количество аппаратов ИВЛ увеличилось на 46,4% в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Для госпитализации больных коронавирусной инфекцией в Туркестанской области на постоянной основе организовано 600 инфекционных и 340 карантинных коек. Есть возможность увеличить количество койко-мест до 5 610. Об этом на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов, передает МИА «Казинформ».

По его словам, в области значительно пополнена материально-техническая база медицинских организаций.

«В медицинских учреждениях региона количество аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) увеличилось с 178 до 332, рост составил 46,4%. А количество кислородных станций увеличилось в 2 раза и достигло 8. Также закуплено 80 единиц аппарата оксигенации (HI-FLOW). Количество кислородных концентраторов достигло 890 единиц, рост составил 95%. Количество кислородных точек увеличилось с 205 до 2005 точек. В этом году за счет средств областного бюджета установлено 1 шт. компьютерных томографов и 3 шт. цифровых рентгеновских аппаратов», - сказал руководитель управления.
Обеспеченность медицинских организаций области пульсоксиметрами увеличилась на 95,1%, достигнув 190 до 3879. Количество лабораторий ПЦР увеличилось с 3 до 9 единиц, что позволяет проводить более 2500 тестов ежедневно. В целях подготовки ко второй волне коронавирусной инфекции медицинские организации области полностью обеспечены лекарственными средствами. Сформирован двухмесячный резерв фонда.




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#Туркестанская область   #Здравоохранение   #Коронавирус  
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