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    01:34, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Колесо обозрения высотой 42 метра строят в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Колесо обозрения высотой 42 метра и новый мост через реку Сазды строят в Актобе. Строительство колеса обозрения планируется завершить ко Дню города Актобе - 28 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Актобе в парке имени Первого Президента строят колесо обозрения. Высота колеса обозрения – 42 метра. 24 посадочные кабины будут оснащены кондиционерами и обогревом, поэтому колесо обозрения будет работать круглый год. Рядом будут установлены и другие аттракционы.

    Аттракцион возводят на средства инвестора - компании «Планета парк». С ходом строительства объекта ознакомился аким области Ондасын Уразалин. Руководитель предприятия Алексей Кодочигов пообещал завершить проект ко Дню города.


    В 12 микрорайоне планируется построить мостовой переход через реку Сазды. Решение об устройстве мостового перехода было принято с учетом обращений жителей. Новый мост будет двухполосным, полная ширина - 11,36 метров, длина - 23,4 метра. Аким области Ондасын Уразалин поручил завершить строительно-монтажные работы по мосту к осени текущего года, до начала нового учебного года.


    После аким области посетил новый сквер в жилом массиве Есет батыра. Здесь подрядные организации завершили часть работы - проложили брусчатку, установили декоративное освещение, обустроили несколько детских зон.

    «В этом месяце начнём высадку деревьев, в основном, хвойных. Также в мае будем высаживать цветы. Для их содержания проложили систему полива», - отметил аким города Асхат Шахаров.

    По итогам объезда аким области дал ряд поручений, в том числе по благоустройству и санитарной очистке областного центра.

    «В короткие сроки мы должны очистить от собравшегося за зиму мусора, благоустроить и озеленить территорию. Также необходимо определить проблемные участки, которые попали под паводок этой весной и начать работу: где-то расширить русла, где-то проложить арыки и мосты. Сейчас наша задача до лета очистить город от мусора. К этой работе нужно привлекать население. Жители должны помочь хотя бы благоустроить свои придомовые территории. Это наша общая задача», - сказал глава региона.


    Теги:
    Регионы Казахстана Инфраструктурные проекты Акимат Строительство Актюбинская область Благоустройство
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