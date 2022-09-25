Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Кокжарская ярмарка прошла в Уилском районе Актюбинской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
25 Сентября 2022, 15:40
Кокжарская ярмарка прошла в Уилском районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В торжественном открытии мероприятия, приуроченного к 155-летию Кокжарской ярмарки, расположенной на Великом Шелковом пути, принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Ярмарка - это не только место торговли, но и место встреч и общения. Только недавно мы были свидетелями возрождения знаменитой ярмарки Жармола в Иргизском районе. Пандемия и январские события стали испытанием для нашей страны, но мы выдержали все трудности благодаря сплоченности и единству. В мире насчитывается более 5 тысяч национальностей и только 195 государств. Нам посчастливилось жить в независимом государстве. Наши предки оставили нам священную землю. Благодаря этому мы возрождаем наше прошлое и прокладываем путь к нашему будущему. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие!», - отметил аким области.

photo

50 домбристов одновременно исполнили кюй на праздничном мероприятии.
На региональный фестиваль жыршы, который проходил в рамках ярмарки, приехали певцы не только из Актобе, но и из соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Атмосфера этноаула, также как и концерт «Алтыбақан аясында» подарили гостям ярмарки незабываемые впечатления.

photo

photo

На ярмарке районные товаропроизводители представили свою продукцию по приемлемым ценам.

Кокжарская ярмарка была официально открыта весной 1867 года в Темирском уезде Уральской области. Место проведения ярмарки было перенесено в 1869 году в урочище Баркын у крепости Уил. Ярмарка проводилась два раза в год - с 15 мая по 15 июня и с 15 сентября по 15 октября.

photo

photo

photo

photo


Актюбинская область   Регионы   Ералы Тугжанов  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая