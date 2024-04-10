Кокшетауцы остались без воды

Кокшетауцы жалуются на то, что в их дома не доходит вода. Чиновники объясняют происходящее недостаточным объемом подачи воды из Сергеевского водохранилища, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Кокшетау продолжаются проблемы с водоснабжением. Жители нескольких микрорайонов жалуются на отсутствие воды, в других частях города вода не доходит до верхних этажей.

В пресс-службе акимата областного центра сообщили, что в связи с недостаточностью объема подачи воды из Сергеевского водохранилища возможно нарушение гидравлического режима (слабое давление) в системе водоснабжения.

— Стабилизация в системе водоснабжения восстановится при полной подаче водоснабжения из Сергеевского водохранилища. Осуществляется подвоз воды в микрорайоны: Кирпичный завод, Бирлик, Шанхай, по улице И. Мичурина, — отметили в ведомстве.

До восстановления подачи воды водоснабжения из Сергеевского водохранилища чиновники обещали осуществлять подвоз воды населению.