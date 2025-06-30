Кокшетауцев ждут новые тарифы на электроэнергию с 1 июля

На стоимости тарифов сказалось повышение цены на электроэнергию от энергопередающих организаций.

Теперь среднеотпускной тариф для бытовых потребителей в Кокшетау составит 29,89 тенге за кВт/ч.

Дифференцированные тарифы для физических лиц распределены следующим образом.

Первый уровень (до 100 кВт/ч за месяц на 1 человека) — 26,79 тенге (было 25,47). Второй уровень (от 100 до 190 кВт/ч за месяц на 1 человека) — 35,87 тенге (было 34,19). Третий уровень (свыше 190 кВт/ч за месяц) — 44,83 тенге (было 42,74).

Юридические лица, использующие электроэнергию не в бытовых целях, и бюджетные потребители будут платить по 52,91 тенге за кВт/ч. Потребители, обеспечивающие производство социально значимых продовольственных товаров для внутреннего потребления (теплицы, мукомольные предприятия, хлебокомбинаты, животноводческие и птицеводческие предприятия), — 44,58 тенге за кВт/ч.

Ранее сообщалось, что в Кокшетау вырастет с 1 июля тариф на воду.