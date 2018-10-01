Кокшетауские медики: повышение минимальной зарплаты - своевременный шаг

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Акмолинской области депутат Сената Парламента Даурен Адильбеков встретился с коллективом городской поликлиники и обсудил основные положения Послания Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ».

Выступая перед медицинскими работниками, Д. Адильбеков подробно остановился на основных положениях Послания и разъяснил обозначенные в нем задачи по улучшению уровня жизни каждого казахстанца.



В свою очередь коллектив поликлиники всецело поддержал Послание Президента РК, в особенности предложение о повышении минимальной заработной платы в полтора раза, которое отразится на заработной плате 1,3 млн. человек, работающих во всех отраслях жизнедеятельности.



Также медработники отметили, что повышение заработных плат бюджетным работникам является своевременным и необходимым шагом, поскольку в наше динамично развивающееся время такая мера станет не только дополнительным стимулом повышения своего профессионализма и компетенции, но и позитивно скажется на модернизации общественного сознания.









Подводя итоги встречи, сенатор пожелал коллективу поликлиники дальнейших успехов в их непростой и ответственной работе, а также подчеркнул необходимость взвешенного и максимально ответственного подхода к выполнению предлагаемых Президентом мер.