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Кокшетауские медики: повышение минимальной зарплаты - своевременный шаг

19 Октября 2018 18:56 137
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Кокшетауские медики: повышение минимальной зарплаты - своевременный шаг

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки по Акмолинской области депутат Сената Парламента Даурен Адильбеков встретился с коллективом городской поликлиники и обсудил основные положения Послания Главы государства Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ».

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Выступая перед медицинскими работниками, Д. Адильбеков подробно остановился на основных положениях Послания и разъяснил обозначенные в нем задачи по улучшению уровня жизни каждого казахстанца.


В свою очередь коллектив поликлиники всецело поддержал Послание Президента РК, в особенности предложение о повышении минимальной заработной платы в полтора раза, которое отразится на заработной плате 1,3 млн. человек, работающих во всех отраслях жизнедеятельности.

Также медработники отметили, что повышение заработных плат бюджетным работникам является своевременным и необходимым шагом, поскольку в наше динамично развивающееся время такая мера станет не только дополнительным стимулом повышения своего профессионализма и компетенции, но и позитивно скажется на модернизации общественного сознания.


Кокшетауские медики: повышение минимальной зарплаты - своевременный шаг

Подводя итоги встречи, сенатор пожелал коллективу поликлиники дальнейших успехов в их непростой и ответственной работе, а также подчеркнул необходимость взвешенного и максимально ответственного подхода к выполнению предлагаемых Президентом мер.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Здравоохранение, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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