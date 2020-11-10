Кокпар устроил во время карантина житель Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области привлекли сельчанина, организовавшего кокпар во время карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
В соответствии с постановлением главного санитарного врача в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Туркестанской области предусмотрено соблюдение карантинного режима, в том числе обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Полицейские Толебийского района ежедневно проводят рейдовые мероприятия на предмет соблюдения и выявления нарушений требований карантина.
В ходе рейдов участковые инспекторы в составе мобильных групп выявили, что в районе села Алгабас Толебийского района проводится состязание «кокпар». Как оказалось, на мероприятие собралось более 200 человек. Стражи порядка провели с участниками кокпара и местными жителями, не соблюдающих установленные требования карантина, разъяснительную работу о недопустимости нарушений ограничительных мер.
Кроме того, в отношении организатора кокпара составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов». Собранные материалы полицейские направили в соответствующие органы для принятия законного решения. В результате нарушителя карантинного режима оштрафовали на 30 МРП.
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