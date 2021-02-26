Кокпар с участием подростков выявили в Туркестанской области

САРЫАГАШ. КАЗИНФОРМ - В рамках проведения совместных рейдовых мероприятий сотрудники полиции Сарыагашского РОП в составе мобильной группы выявили очередной факт проведения кокпара с нарушением санитарно-эпидемиологических норм, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

Спортивное мероприятие организовали на пастбище в местечке Коктерек кент. В бата кокпар приняли участие около 70 человек, в том числе несовершеннолетние подростки. Стражи порядка сразу же остановили кокпар, провели с присутствующим разъяснительные беседы и распустили собравшихся по домам.

В отношении организаторов собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в районный СЭС для привлечения их к административной ответственности.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют гражданам не нарушать карантинный режим и санитарно-эпидемиологические нормы, а также воздержаться от проведения каких-либо свадебных и массовых мероприятий. При посещении общественных мест, рынков, магазинов, аптек и иных места массового скопления людей необходимо носить медицинские маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию.