Кокпар с участием более 100 человек остановили туркестанские полицейские

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Толебийского РОП Туркестанской области выявили факт нарушения карантина в Момынайском аульном округе, где местные жители устроили очередной кокпар на вольном пастбище с участие более 100 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Стражи порядка незамедлительно остановили конно-спортивное состязание и провели с участниками разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина.

Собранные материалы в отношении организаторов кокпара по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Толебийского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.



