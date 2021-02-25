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    14:01, 25 Февраль 2021 | GMT +6

    Кокпар с участием более 100 человек остановили туркестанские полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Толебийского РОП Туркестанской области выявили факт нарушения карантина в Момынайском аульном округе, где местные жители устроили очередной кокпар на вольном пастбище с участие более 100 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Стражи порядка незамедлительно остановили конно-спортивное состязание и провели с участниками разъяснительные беседы о недопустимости нарушения карантина.

    Собранные материалы в отношении организаторов кокпара по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС Толебийского района для привлечения нарушителей к административной ответственности.



    Теги:
    МВД РК Здравоохранение Коронавирус в РК Закон и право Туркестанская область
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