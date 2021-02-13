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    14:33, 13 Февраль 2021 | GMT +6

    Кокпар с участием 200 человек пресекли полицейские Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Во время рейдовых мероприятий по выявлению фактов нарушения требований карантинного режима сотрудники МПС Сарыагашского РОП в одном из местных аулов выявили очередной факт организации «кокпара». Стражи порядка остановили проведение национальной игры с участием около 200 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Туркестанской области.

    Полицейские провели с собравшимися разъяснительную беседу о недопустимости нарушения карантина и распустили всех по домам.

    В отношении же организатора «кокпара» полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в соответствующие органы для принятия законного решения.

    Согласно постановлению главного государственного санитарного врача на территории Туркестанской области введен карантинный режим по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно сотрудниками полиции и представителями местных исполнительных органов в составе мобильных групп проводятся профилактические и разъяснительные работы по соблюдению требований карантина жителями района.

    Мобильными группами на постоянной основе проверяются магазины и торговые точки, рынки и увеселительные заведения, аптеки и другие места массового скопления людей с целью предупреждения нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Однако, несмотря на это, некоторые несознательные граждане и владельцы заведений продолжают нарушать ограниченные меры и проводить свадебные, семейные торжества с участием большого количества приглашенных гостей, зачастую подвергая людей опасности для здоровья.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 920 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    МВД РК Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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