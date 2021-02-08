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    16:37, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Кокпар с участием 150 человек остановили в Туркестанской области

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    САРЫАГАШСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области стражи порядка остановили кокпар с участием 150 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    Как известно, согласно постановлению главного государственного врача на территории Туркестанской области в рамках карантинного режима введен ряд ограничительных мер. С этой целью полицейские Сарыагашского РОП совместно с мобильными группами проводят профилактические мероприятия по выявлению нарушений санитарно-эпидемиологических норм и соблюдению режима карантина.

    Во время очередных рейдовых мероприятий сотрудники полиции выявили факт проведения кокпара возле одного из аулов Сарыагашского района с участием около 150 человек. Собранные материалы в отношении организатора мероприятия, 60-летнего местного жителя, по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направлены в СЭС Сарыагашского района для принятия соответствующего решения.

    Всего же с начала текущего года на территории Сарыагашского района выявлено около 10 фактов организации национальной игры кокпар.


    Теги:
    МВД РК Коронавирус в РК Спорт Кокпар Закон и право Туркестанская область Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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