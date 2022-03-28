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Кокпар на трассе в Алматинской области: организатора наказали

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Марта 2022, 19:56
Кокпар на трассе в Алматинской области: организатора наказали

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Мужчина не смог проконтролировать действия участников конной игры, которая перенеслась на оживленную трассу и создала препятствие движению автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Факт зарегистрирован 26 марта близ села Райымбек в Карасайском районе. Видео с места событий было снято водителями автотранспортных средств и размещено в соцсетях.

«Препятствие движению машин произошло на автодороге «Алматы-Жандосов». Как выяснилось, всадники участвовали в кокпаре (национальная спортивная игра), организованного 34-летним жителем села Райымбек по случаю рождения ребенка. Местные исполнительные органы были не уведомлены о проведении мероприятия, что в итоге привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля. С учетом выявленного правонарушения организатор состязаний привлечен к ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)», - сообщили в полиции Карасайского района.

Полиция напоминает об опасности проведения конных игр близ оживленных трасс. Организаторы подобных состязаний обязаны осуществлять строгий контроль за действиями их участников.


Алматинская область   Происшествия   Видео   МВД РК   Регионы Казахстана   Кокпар  
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