16 Мая 2022 13:17

Кокпар на проезжей части устроили близ Алматы

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Группа всадников устроила конную игру кокпар на улицах Каскелена в Алматинской области. Полиция ищет организаторов состязания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как всадники на лошадях соревнуются на проезжей части, а далее один из участников игры повредил припаркованный автомобиль.

В департамента полиции Алматинской области сообщили, что игра проходила 15 мая в Карасайском районе. По их данным, проведение кокпара не было согласовано с районным акиматом. Движение всадников, участвовавших в конной игре, зафиксировали на нескольких городских улицах. Факт официально зарегистрирован в Карасайском районном управлении полиции.

«Также в районную полицию поступило заявление от 34-летнего мужчины, автомашина которого была повреждена участниками кокпара. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению организатора игры и ее участников, которые в обязательном порядке будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству», - отметили в пресс-службе департамента полиции.

В конце марта этого года полиция Алматинской области привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Тогда игра проходила на оживленной трассе.