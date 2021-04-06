Кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кокпар на 200 человек устроили жители Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские Ордабасинского РОП продолжают проведение профилактических мероприятий по выявлению нарушений карантинного режима. В ходе очередных отработок участковые инспекторы выявили факт организации кокпара возле одного из аулов Сарыагашского района. Стражи порядка остановили мероприятие, на котором собралось более 200 человек и распустили участников по домам.

Еще один кокпар полицейские выявили в Отырарском районе, где на национальную игру собрались свыше 150 участников.

В отношении организаторов кокпаров, не соблюдавших требования карантина и ограничительные меры, полицейские собрали материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» и направили в СЭС для принятия соответствующего решения.