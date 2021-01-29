Кокпар на 150 человек устроил житель Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кокпар на 150 человек устроил сельчанин в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Во время рейдовых мероприятий по профилактике соблюдения карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции, участковые инспекторы полиции МПС Тулькубасского РОП на одной из улиц заметили скопление людей на лошадях.

Следуя по следам за сельчанами стражи порядка прибыли на пастбище, расположенное на окраине аула. Здесь полицейские выявили факт проведения жителями Тюлькубасского района кокпара, на которую собрались около 150 человек.

В отношении организаторов собранные материалы по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» направили в СЭС для принятия соответствующего решения.

Всего же в ходе проведения ежедневных мероприятий по профилактике нарушений карантинного режима сотрудники полиции Тюлькубасского РОП выявили более 250 правонарушений, собранные материалы по которым также направлены в СЭС. Как отметили полицейские, на территории Тюлькубасского района на постоянной основе также проводятся разъяснительные работы среди населения о недопустимости нарушения требований карантина и санитарно-эпидемиологических норм, а также необходимости соблюдения масочного режима и социальной дистанции.

