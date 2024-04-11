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    13:00, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    «Кого обманываете?»: в Алматинской области замакима разозлился на дорожников

    чиновник
    Фото: кадр из видео

    Заместитель акима Кегенского района Алматинской области Медет Исаев остался недоволен качеством проводимых ремонтных работ на автодороге республиканского значения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях появилось видео, на котором чиновник проверяет качество ремонта с помощью лопаты и выражает свое недовольство.

    — Тут даже ничего не копано. Почему старый асфальт не убрали, вот посмотрите. Что это? Кого вы обманываете? Стыдились бы. Не нужна нам такая работа, — говорит замакима на видео. 

    Как сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области, видео было снято во время проверки качества ремонтных работ на автодороге Кокпек-Кеген-Туп.

    — Заместитель акима Кегенского района Алматинской области Медет Исаев осуществил проверку качества ремонтных работ на автодороге Кокпек-Кеген-Туп республиканского значения на участке 53-68 км. В результате проверки было выявлено неудовлетворительное качество выполняемых работ. В связи с этим Медет Исаев указал на недостатки и не качественное выполнение проводимых работ, — пояснили в акимате.

    Сообщается, что дополнительно известили руководство «КазАвтоЖол» о принятии мер к подрядчику. Также для принятия мер по представителю компании-подрядчику даны поручения ГАСК области.

    Автодороги республиканского значения протяженностью 215 км подразделяются на участки с оценкой качества: хорошее и удовлетворительное — 56%, требующие ремонта — 44%. ТОО «РСУ-1» на данный момент осуществляют работы по гарантийному обязательству ремонтных работ дороги республиканского значения.

    Теги:
    Дороги Чиновники Соцсети Акимат Видео Алматинская область Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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