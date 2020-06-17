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Кого наградят Медалью Елбасы

17 Июня 2020 12:36
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Кого наградят Медалью Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Кого наградят Медалью Елбасы, рассказал в ходе онлайн-брифинга региональный координатор, представитель Международного общественного фонда «Білім-Инновация» Дармен Капыс, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К награждению знаком отличия «Медаль Елбасы» представляются дети и молодежь в возрасте от 14 до 29 лет, успешно выполнившие требования одного из уровней одноименной программы. Прохождение участником выбранного уровня считается завершенным при успешном заполнении журнала в соответствии с индивидуальным графиком и подтверждении наставником всех направлений», – сказал Д.Капыс, отвечая на вопросы зрителей.

Как сообщила в ходе онлайн-брифинга руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова, программа «Медаль Елбасы» представляет собой систему поддержки и мотивации молодых людей. Каждому участнику предлагается программа саморазвития по семи направлениям: в спорте, чтении книг, волонтерстве, национальном наследии, в трудовой практике и в туристических походах.

Единственным критерием для участия в программе является возраст. Участнику должно быть от 14 до 29 лет. Чтобы принять участие в программе, нужно зарегистрироваться на платформе www.fpp.kz и выбрать необходимый уровень – бронзовый, серебряный или золотой. После этого, с помощью специально прикрепленного наставника, можно сформировать индивидуальную программу развития.

Фото: me.fpp.kz
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#Образование   #Молодежь   #Первый Президент - Елбасы  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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