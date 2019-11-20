Когда жители столицы начнут пользоваться природным газом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Завершение строительства первой очереди газораспределительных сетей в столице запланировано к следующему отопительному периоду - на осень 2020 года. Об этом сообщил вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков на брифинге в Правительстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для подключения к магистральному газопроводу «Сарыарка» акиматом Нур-Султана должны быть построены газораспределительные сети. Строительство газораспределительных сетей в столице разделено на три очереди со сроками строительства до 2025 года.

«Акиматом города Нур-Султана получено положительное заключение госэкспертизы на проектно-сметные документации 1-ой очереди с 9 пусковыми комплексами. Для их реализации в текущем году из республиканского бюджета выделено 2,2 млрд.тенге, в том числе 550 млн. тенге на 1-2 пусковые комплексы, 1,7 млрд. тенге на 3-6 пусковые комплексы», - сказал Мурат Журебеков

Было отмечено, что по всем 9 пусковым комплексам определены подрядные организации и начаты строительно-монтажные работы. По 1-2 пусковым комплексам - подводящие сети к ТЭЦ (подрядчик - ТОО «Коктобе Строй Недвижимость») - поставлено 4,4 км или 15,4% труб, из которых сварено 3,5 км или 12,3%. Завершены работы по подготовке основания (фундаментов) под газорегуляторный пункт (ГРП) на ТЭЦ-1,3. До конца текущего года ожидается поставка всего оборудования на газорегуляторный пункт, а также 100% трубной продукции. По 3-6 пусковым комплексам – газораспределительные сети до жилых массивов Коктал - 1, 2 (подрядчик - ТОО «Алия Сервис»): поставлено 14,2 км или 78,8% труб, из которых сварено 2,3 км или 68,3% (из 18 км предусмотренных на 2019 год). Завершены работы по подготовке фундаментов по 4 газорегуляторным пунктам в мкр. Коктал (всего 4 ГРП). До конца года ожидается поставка 4-х газорегуляторных пунктов и 15 км трубной продукции.

По 7-9 пусковым комплексам - газораспределительные сети до жилых массивов Юго-Восток, Железнодорожный, определена подрядная организация (ТОО «МБК Курылыс»), договор заключен - 1 ноября этого года. Поставлено – 260 м трубной продукции. До конца 2019 года планируется поставить 9,1 км.

«По информации акимата города Нур-Султана, полное завершение строительства первой очереди запланировано к следующему отопительному периоду - на осень 2020 года», - уточнил Мурат Журебеков.