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    10:15, 12 Май 2021 | GMT +6

    Когда завершится строительство селезащитных плотин в ущелье Аюсай

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом строительства селезащитных плотин в бассейнах рек Аксай и Улкен Алматы ниже устья реки Аюсай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Бассейны рек Улкен Алматы и Аксай являются крайне селеопасными. В верховьях этих рек находится 114 ледников, 35 мореных озер. В случае прорыва в зоне разрушительного воздействия селей окажется более 5 тысяч объектов и свыше 40 тысяч человек.

    Строительство плотин обеспечит защиту населения и объектов Наурызбайского, Ауэзовского и Алатауского районов Алматы, находящихся в селеопасной зоне. Срок завершения строительства — 2023 год.

    Б. Сагинтаев проверил, как идет строительство инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, а также восстановление дорог в мкр. Таужолы.

    «Жителей беспокоит состояние магистральной улицы Досмухамедова, где сети уже проложены. Здесь осталось 40 домов, хозяевам которых нужно поторопиться с подключением к сетям, чтобы начать восстановление дорожного покрытия. Подрядчик уже ведет подготовительную работу», — написал аким города в своем аккаунте в Instagram.

    Ранее на жалобы алматинцев о вырубке деревьев в ущелье Аюсай ответил аким города Бакытжан Сагинтаев.


    Теги:
    Экология Алматинская область Алматы
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