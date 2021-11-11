Когда завершится строительство комплекса «Abu Dhabi Plaza» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда завершится строительство комплекса «Abu Dhabi Plaza» сообщили в столичном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султана отмечают, что строительно-монтажные работы по строительству комплекса «Abu Dhabi Plaza» ведутся согласно графика.

«Более 97% работ уже завершено. Планируется в 2021 году полностью завершить внешние строительно-монтажные работы. Внутренние отделочные работы будут продолжены», - сообщили в пресс-службе акимата Нур-Султана.

Отметим, «Abu Dhabi Plaza» – многофункциональный комплекс в столице Казахстана. Одна из башен комплекса, «Qazaqstan», на сегодняшний день является самым высоким зданием в Казахстане и Центральной Азии.

Частичное открытие «Abu Dhabi Plaza» прошло 2 декабря 2019 года. Строительство ТЦ началось в ноябре 2010 года. Возведение объекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Комплекс расположен в районе улиц Акмешит, Сыганак и Туркестан. Площадь земельного участка составляет 4,4613 гектара.