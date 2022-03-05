Когда завершится ремонт автодороги «Южный обход» в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ведут отсыпку временной объездной дороги на период ремонта автодороги «Южный обход», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ходом ремонтных работ ознакомился аким области Ондасын Уразалин, дав поручение в десятидневный срок завершить отсыпку временной объездной дороги, открытой из-за ремонта «Южного обхода».

Кроме того, принято решение о частичном ограничении движения большегрузных автомобилей по временной объездной дороге в районе поселка Ясный. В частности, большегрузы, движущиеся со стороны автодорог «Актобе-Орск» и «Актобе-Кобда», будут направлены на трассу «Северный обход» и в промзону.

Напомним, ремонт автодороги «Южный обход» должны были завершить в прошлом году. Однако с задачей не справился генеральный подрядчик - ТОО «КТП».

«У подрядчика появились долги по налогам, долги перед поставщиками. Это помешало им выполнить свои обязательства. В этом году работы, при наступлении благоприятных погодных условий, будут начаты в конце апреля - начале мая. До осени должны уложить асфальт, до конца года завершить работы по освещению, устройству тротуаров и светофорной сигнализации», - сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог области Айбек Кайер.

Продолжением «Южного обхода» является дорога республиканского значения «Актобе - Кандыагаш», на которой в прошлом году была начата реконструкция дорожного полотна. Нынешнее состояние трассы также вызывает множество нареканий автомобилистов.

«Проект масштабный, рассчитан на три года, его невозможно завершить за один сезон дорожно-строительных работ. На ремонтируемой дороге такие ситуации неизбежны в зимнее время, весной. Есть недовольство населения, мы это понимаем. Я от имени подрядчиков, от своего имени приношу извинения жителям области, автолюбителям за доставленные неудобства. Как только земля просохнет, ориентировочно, в конце апреля, начнем укладку асфальта. Пока временно будем засыпать проблемные участки, выравнивать», - сказал директор актюбинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Марат Махамбетов.

После реконструкции дорога будет четырехполосной. Согласно поручению акима области, до осени этого года должен быть открыт проезд по покрытым асфальтом двум полосам дороги от Актобе до Кандыагаша. В целом реконструкция автодороги «Актобе - Кандыагаш», на участке с 11 по 100 километр, должна быть завершена в 2023 году.

Как ранее сообщалось, реконструкция автодороги «Актобе - Кандыагаш» стартовала в прошлом году. Недавно ход ремонтных работ рассмотрели на совещании в акимате.