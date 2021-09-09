Когда завершится реконструкция участка автодороги в районе рынка Алтын Орда в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда завершится реконструкция участка автодороги в районе рынка Алтын Орда в городе Алматы, рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Реконструкция участка автодороги в районе рынка Алтын орда в городе Алматы волнует жителей нашего большого мегаполиса. В настоящее время завершены все основные работы. По поручению Премьер-Министра нашей республики в октябре будет завершены полностью работы этой транспортной развязки», - сказал Берик Камалиев на брифинге в СЦК.

По данным ведомства, на сегодня форсированными темпами ведется строительство эстакады для проезда транзитного транспорта на данном участке.

В конце октября месяца планируется открыть движение, что повысит безопасность движения на данном участке автодороги.