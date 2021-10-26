РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:56, 25 Октябрь 2021 | GMT +6

    Когда завершится реконструкция автодороги Актобе-Кандыагаш

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В текущем году начаты работы по реконструкции автодороги Актобе-Кандыагаш. Реализация проекта продлится до 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С ходом реконструкции автодороги ознакомился аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

    О ходе реализации проекта отчитался руководитель Актюбинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Марат Махамбетов.

    «Задействованы две подрядные организации. В настоящее время на 18 километрах асфальтовое покрытие уложено, на 10 из них - в два слоя. Эти десять километров частично открыты для движения автотранспортных средств. Реализация проекта продлится до 2023 года, будет реконструировано и построено 18 мостов, 66 водопропускных труб. Кроме того, возле посёлка Аккемер, по просьбе местных жителей, обустроили скотопрогон для перегона скота, что не было предусмотрено проектом», - рассказал Марат Махамбетов.

    «Область по обеспеченности дорогами была одной из самых отстающих. За последние 2-3 года на решение этого вопроса выделено столько средств, сколько выделялось за предыдущие 7-8 лет в целом. В этом году мы намерены повысить обеспеченность области автодорогами в удовлетворительном состоянии до 66 процентов. Во всех районах области работы ведутся, как на дорогах районного, так областного и республиканского значения. На улицах населенных пунктов также дороги масштабно ремонтируем. На следующий год темпы и объемы нарастим, поскольку состояние дорог - это ключевой вопрос в развитии предпринимательства и экономики области в целом», - сказал аким области.


    Теги:
    Строительство Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закуплено в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!