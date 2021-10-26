Когда завершится реконструкция автодороги Актобе-Кандыагаш

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В текущем году начаты работы по реконструкции автодороги Актобе-Кандыагаш. Реализация проекта продлится до 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С ходом реконструкции автодороги ознакомился аким Актюбинской области Ондасын Уразалин.

О ходе реализации проекта отчитался руководитель Актюбинского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Марат Махамбетов.

«Задействованы две подрядные организации. В настоящее время на 18 километрах асфальтовое покрытие уложено, на 10 из них - в два слоя. Эти десять километров частично открыты для движения автотранспортных средств. Реализация проекта продлится до 2023 года, будет реконструировано и построено 18 мостов, 66 водопропускных труб. Кроме того, возле посёлка Аккемер, по просьбе местных жителей, обустроили скотопрогон для перегона скота, что не было предусмотрено проектом», - рассказал Марат Махамбетов.

«Область по обеспеченности дорогами была одной из самых отстающих. За последние 2-3 года на решение этого вопроса выделено столько средств, сколько выделялось за предыдущие 7-8 лет в целом. В этом году мы намерены повысить обеспеченность области автодорогами в удовлетворительном состоянии до 66 процентов. Во всех районах области работы ведутся, как на дорогах районного, так областного и республиканского значения. На улицах населенных пунктов также дороги масштабно ремонтируем. На следующий год темпы и объемы нарастим, поскольку состояние дорог - это ключевой вопрос в развитии предпринимательства и экономики области в целом», - сказал аким области.